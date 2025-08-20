Игорь Николаев взыскал 25 тысяч рублей за шоколадку «Выпьем за любовь»

Певец Игорь Николаев отсудил у предпринимательницы из Уфы 25 тысяч рублей за шоколадку с названием «Выпьем за любовь». Об этом в среду, 20 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

Николаев начал бороться с нарушителями своего товарного знака «Выпьем за любовь» еще зимой, подавая иски ко всем, кто использовал фразу на товарах.

Под раздачу попала предпринимательница Алия Нуриева, продававшая шоколадки с котиками на маркетплейсах по цене до 570 рублей за штуку. Николаев изначально требовал 250 тысяч рублей, но Арбитражный суд Башкортостана признал сумму завышенной. Теперь Нуриева должна выплатить 25 тысяч за нарушение исключительных прав, а шоколадки из продажи уже сняты, сообщается в материале.

Ранее стало известно, что жена режиссера мультфильма «Ежик в тумане» Юрия Норштейна Франческа Ярбусова подала в суд на Центробанк из-за выпуска памятных монеток к 50-летию создания мультика. ЦБ выпустил в обращение три вида памятных монет.

Норштейн в свою очередь назвал произошедшее «воровством». В ЦБ заявили, что все законно, так как был заключен контракт с правообладателем — «Союзмультфильмом» — там это подтвердили.