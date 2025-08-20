Модель Полина Диброва на фоне развода заявила, что в порядке

Модель и блогерша Полина Диброва в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отказалась комментировать слухи о разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым и романе с Романом Товстиком.

«Почему молчишь? Где комментарии? А что именно надо комментировать? Сесть в грязь, разведенную не мной, и шлепать ладошками? Ни за что», — заявила модель.

Диброва пошутила, что после получения комментариев с ненавистью и негативом может создать курс «Антихейт». Она уверила, что в полном порядке. По словам модели, она знает, куда двигается.

В июле kp.ru заявлял, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

20 августа адвокат Александр Добровинский рассказал, что инициатором развода стала Полина, а Дмитрий был не против расторгнуть отношения официально. На данный момент супруги урегулировали все имущественные вопросы. У модели и телеведущего также не возникло спора по детям. Они будут совместно воспитывать сыновей — Александра, Федора и Илью.