Уехавшая в США Рита Дакота скрывает, что получила российское гражданство

Живущая в США певица Рита Дакота скрывает, что получила гражданство России. Об этом в среду, 20 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что артистка до сих пор позиционирует себя исключительно гражданкой Белоруссии.

Так, Дакота получила российский паспорт 22 декабря 2022 года. В июле 2023 года, после заключения брака, она переоформила документы и взяла фамилию Белогай. Соответствующие изменения были внесены и в ее ИП, зарегистрированное в феврале 2022-го.

В 2023 году артистка переехала в США, где продолжила представляться белоруской. Недавно она заявила поклонникам, что ее музыкальная карьера в России завершена, утверждая, что ей якобы запретили выступать на территории страны.

Тем не менее певица продолжает получать доход в РФ: за последние полгода продажи футболок принесли ей около 14 миллионов рублей, уточняется в публикации.

Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что уехавшие из России артисты, которые были признаны иностранными агентами, могут вернуться в страну при условии, что будут выполнять все требования действующего законодательства.