Сбежавшая за границу Рита Дакота оказалась гражданкой России

Эмигрировавшая артистка Рита Дакота (настоящее имя Маргарита Герасимович) получила российское гражданство еще в 2022 году, но скрывает это, сообщает Life.ru cо ссылкой на Telegram-канал SHOT.

© Passion.ru

По данным издания, участника «Фабрики звезд» получила паспорт РФ 22 декабря 2022 года. После замужества в 2023 году исполнительница сменила фамилию на Белогай. Изменения присутствуют и в ИП артистки, зарегистрированном в России в феврале 2022 года.

Бизнес Дакоты в России продолжает функционировать: за полгода Рита заработала 14 млн рублей на продаже футболок.

«Кажется, это конец»: Рита Дакота заявила, что больше не может выступать в России

Экс-супруга Влада Соколовского уехала в США в 2023 году. Изначально она не планировала надолго оставаться в стране, но продолжает там жить до сих пор.

Недавно певица заявила, что ей запретили выступать в России, и назвала это «концом своей карьеры». Артистка молчала об этом целый год и, наконец, решила выйти на связь с поклонниками.

Артистка призналась, что после «отмены» от нее отвернулись практически все в российском шоу-бизнесе.