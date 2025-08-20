Стали известны подробности развода Дибровых

Адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский подтвердил, что телеведущий и его жена Полина разводятся.

По его словам, супруги расстаются без конфликтов: делить имущество и детей они собираются без конфликтов и сохраняют хорошие отношения.

— Всем, кого это не касается. Полина Диброва подает на развод. Дмитрий Дибров не против расторгнуть отношения официально. Все имущественные вопросы урегулированы. Спора по детям нет. Родители будут воспитывать детей совместно, — отметил Добровинский в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, Дмитрий Дибров и его жена во время развода будут делить трехэтажный особняк на Рублевском шоссе площадью более тысячи квадратных метров с бассейном, домашним кинотеатром и сауной. Журналист Отар Кушанашвили выразил уверенность в том, что уже в ближайшее время его коллега представит публике новую избранницу.

Супружеская измена Полины Дибровой потрясла своим цинизмом

Сама Диброва ранее отказалась комментировать слухи о разводе с шоуменом. В разговоре с журналистами она сказала, что у них в семье все хорошо и они находятся в прекрасных отношениях.

«Вечерняя Москва» рассказала, как Диброва познакомилась со своим супругом, когда появились первые подозрения о разладе в их отношениях и что известно о ее отношениях с Еленой Товстик.