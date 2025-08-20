«Одуревала от боли»: Ида Галич поделилась подробностями о бывшем муже

Телеведущая Ида Галич поделилась подробностями о своем экс-супруге Алане Басиеве, с которым развелась в 2021 году. Как сообщает Starhit, она ответила на вопрос подписчика, общается ли блогер с их общим ребенком Леоном.

По словам Галич, она старается не мыслить подобными категориями, поскольку «можно сойти с ума, если сравнивать, сколько у кого любви и кто сколько ее отдает».

«Принимаю ситуацию как данность. Есть отец, который точно любит своего ребенка как умеет. Есть ребенок, который любит своего отца. Кто-то из моих друзей видит в моей позиции некую мудрость. Но это просто бытовая устроенность и социальная реализованность. Все потребности моего ребенка полностью закрыты. Я не жду ничего ни от кого», — заявила Галич.

Сейчас телеведущая счастлива в отношениях с бизнесменом Олегом Ледвичем. 28 июля она родила от него девочку, а Ида сейчас приходит в себя после кесарева сечения. Особенно ей помогла мама, которая поднимала дочь на ноги.

«Без нее бы было невыносимо. У меня очень низкий болевой порог и я, конечно, в какие-то моменты одуревала от боли. Но врачи следили за мной и почти все время обезболивали. Скажу честно, второй раз физически сложнее», — заявила Галич.

Она добавила, что спортом пока не занимается, однако надеется в скором времени вернуть в свою жизнь йогу. Главное, по мнению Галич — правильный настрой.