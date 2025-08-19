Брэд Питт приобрел особняк в Голливуде и превратил его в крепость

61-летний Брэд Питт решил превратить своё новое жилище в Голливудских холмах в настоящую крепость. Как сообщает Radar Online, актёр приобрёл особняк с шестью спальнями и панорамными видами на Лос-Анджелес — и планирует оснастить его многоуровневой системой безопасности. Питт хочет установить круглосуточное видеонаблюдение, смотровую башню и даже антидроновые технологии и называет проект «покупкой душевного спокойствия».

© Super.ru

Причиной такой осторожности стала недавняя кража: в июне неизвестные проникли в его прежний дом в районе Лос-Фелиз, пока актёр находился на промотуре. Злоумышленники оставили отпечатки пальцев и вынесли имущество, пробравшись через парадную дверь. По словам друзей Питта, случившееся сильно его изменило.

«Раньше он не был параноиком, но теперь каждое окно и каждая дверь кажутся ему угрозой. Он говорит, что хочет чувствовать: сюда никто не сможет попасть», — отметил один из близких.

Любопытно, что аналогичные меры недавно предприняла его бывшая жена Дженнифер Энистон. После инцидента с преследователем, который врезался на машине в ворота её особняка в Бел-Эйр, актриса усилила защиту своего нового дома в Монтесито, превратив его в «убежище от внешнего мира».

Читайте также: Дженнифер Энистон раскрыла, с кем из бывших Брэда Питта обсуждает его