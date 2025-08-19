Никита Пресняков объявил причину развода с Аленой Красновой

Певец Никита Пресняков объявил о разводе с Аленой Красновой. Они были вместе 10 лет, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, слухи о разводе Преснякова появились несколько месяцев назад: поклонники обратили внимание на то, что Алена удалила в соцсетях совместные фото с Никитой, вернулась домой в Россию.

Сын Кристины Орбакайте уточнил, что за 10 лет отношений у него и у супруги изменились взгляды на жизнь.

Никита Пресняков изменил внешность после отъезда жены в Россию

«Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы желаем друг другу только счастья», — разъяснил Пресняков.

Журналисты напомнили, что знакомые пары рассказывали о недовольстве Красновой значительно ухудшившимся после отъезда в США финансовым положением Никиты.