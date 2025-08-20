Внук Пугачевой о слухах про причины развода: «Понятия не имеете, что у нас происходило»

Внук певицы Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, отреагировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на слухи о причинах развода с моделью Аленой Красновой.

19 августа Никита Пресняков объявил о расставании с Аленой Красновой после восьми лет брака. Внук Пугачевой написал, что они решили развестись из-за расхождения во взглядах «на жизнь и будущее». Поклонники были огорчены новостью и стали предполагать, что у пары были и другие причины для разрыва. Никита Пресняков не стал молчать и призвал фанатов прекратить обсуждения.

«Не надо, пожалуйста, гадать своей «очевидностью», когда вы понятия не имеете буквально не в чем, что у нас происходило за 10 лет», — написал внук Пугачевой.

Никита Пресняков и его жена Анна Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

В мае 2025-го Никита Пресняков заявил, что страдает от легкого синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Это эмоциональное расстройство, из-за которого человек может быть не способен справляться с повседневными задачами. Часто симптомы заболевания проявляются в детском возрасте, но также подобный диагноз ставят взрослым.