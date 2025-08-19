Полина Диброва назвала скандал вокруг себя «грязью»

Несколько недель в СМИ активно обсуждают грядущий развод Дмитрия и Полины Дибровых. По информации СМИ, молодая избранница телеведущего закрутила интрижку на стороне. Разлучником стал предприниматель Роман Товстик. Мужчина является многодетным отцом и имеет, мягко сказать, натянутые отношения со своей уже бывшей супругой Еленой. Сейчас они публично ругаются друг с другом через своих адвокатов.

© Соцсети

Сам Дмитрий ситуацию вокруг себя толком не комментировал. Полина тоже молчала. Лишь изредка она выходила на связь и повествовала о чем-то, что особо не относилось к скандалу.

Час назад Диброва все-таки прервала молчание. Многодетная мама опубликовала в личном блоге серию снимков, которые сопроводила текстом. Полина заявила, что не собирается комментировать то, что она «не разводила».

«Почему молчишь? Где комментарии? А что именно надо комментировать? Сесть в грязь, разведенную не мной, и шлепать ладошками? Ни за что, ровно как и помирать», — написала Диброва.

Она также поблагодарила тех, кто продолжает ее поддерживать. Супруга Дмитрия Диброва пошутила, что ей уже в пору создавать курс «атихейт». Но это, по словам Полины, случится уже после финала всей истории.