Чумаков рассказал, как Ковальчук спасла его от инвалидности

Телеведущий Алексей Чумаков признался в беседе с журналистами, что его жена, певица Юлия Ковальчук, спасла его от инвалидности. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, артист игнорировал боли в спине, в результате, практически утратил способность передвигаться.

Юлия Ковальчук настояла на госпитализации, Чумаков оказался на операционном столе и перенес экстренную операцию на позвоночнике.

Хирургическое вмешательство длилось пять часов. Теперь у знаменитости на трех позвонках стоят шесть титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины, уточнили журналисты.

«Юля меня буквально спасла», — признал артист.

Через четыре дня после операции Чумаков дал концерт в Санкт-Петербурге. Во время выступления он извинился перед зрителями за то, что после хирургического вмешательства не сможет танцевать.

«Сегодня, к сожалению, без танцев. Четыре дня назад у меня была операция», — пояснил артист.

Напомним, что Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук познакомились в 2003 году. В 2013 году пара сыграла пышную свадьбу, а в 2017 году у супругов родилась дочь Амелия.

Сейчас семья большую часть времени проводит в Испании, а в России музыканты успешно строят карьеру.