Кендалл Дженнер купила особняк с лошадьми за $23 миллиона

Супермодель Кендалл Дженнер купила дом с лошадьми за $23 миллиона. Об этом сообщает The Sun.

© Соцсети

Новый дом Кендалл расположен в одном из закрытых и дорогих районов Калифорнии, рядом с домом Опры Уинфри. Главный дом площадью более 1400 квадратных метров. Архитектура выдержана в классическом испанском стиле, а на территории расположен профессиональный конный комплекс с просторными конюшнями и открытым манежем. Стоимость дома — $23 миллиона.

Несколько недель назад Кендалл Дженнер приняла участие в рекламной кампании новой коллекции бренда FWRD. На одном из кадров модель предстала без топа и бюстгальтера. Манекенщица была запечатлена в крошечных джинсовых шортах со шнуровкой и высоких сапогах. Звезде реалити-шоу сделали укладку и макияж в естественном стиле. Бизнесвумен стояла, облокотившись на лошадь.

В начале июня нутрициолог Моника Партье раскрыла секрет стройности Кендалл Дженнер. По словам эксперта, модель каждый день ест завтрак, в котором содержится всего 200 калорий.