Гордон рассказала, как Елена Товстик узнала об измене супруга

Юрист Екатерина Гордон рассказала «Комсомольской правде», что Елена Товстик узнала об измене супруга, миллиардера Романа Товстика, в аэропорту.

По данным газеты, бизнесмен ушел от Елены к Полине Дибровой после 19 лет брака.

«Она в аэропорту запалила буквально. Приехала встречать мужа и увидела, как он выходит с Полиной Дибровой своими глазами. И ей стало все понятно», — уточнила Гордон.

По словам юриста, предприниматель индуцировал старших детей — настроил их против матери, рассказал им, что она якобы бросила семью, уехала вместе с бриллиантами и деньгами.

Гордон заметила, что истерики, слезы Елены Товстик объясняются тем, что ее мир, в который входили роды, романтика, вынашивание шестерых детей, «просто разрушен». В связи с этим она пытается «ухватиться за штанину супруга».

Гордон раскрыла местонахождение Товстика и Дибровой

Юрист посоветовала всем женщинам, оказавшимся в похожей ситуации, «перестать хвататься за штанину предателя» и собраться ради детей.