Певице Анастасии отказали в выплате пенсии

Певица Анастасия (Анастасия Минцковская) рассказала, что не может оформить пенсию из-за отсутствия необходимого трудового стажа. По ее словам, чиновники предложили ей ожидать достижения 65-летнего возраста. 4 августа ей исполнилось 60 лет.

© Вечерняя Москва

Впервые артистка обратилась в Пенсионный фонд в 57 лет, когда ее сверстники начинали получать выплаты. Но ей отказали, сославшись на недостаточность стажа, и порекомендовали прийти снова в 60 лет.

Когда же Анастасия повторно обратилась в ведомство, ей опять отказали в связи с изменением пенсионного законодательства и повышением возрастного ценза. В качестве возможного решения певице предложили предоставить документы о наличии 35 лет профессиональной деятельности.

Лев Лещенко рассказал, на что мечтает потратить накопленную пенсию

Звезда возмутилась такими требованиями, заявив, что она работала на протяжении 40 лет. Она задалась вопросом, куда направлялись все уплаченные ею налоги, если сейчас она не может получить положенные выплаты.

— Это просто издевательство: я 40 лет вкалывала как лошадь. Причем, у меня были не «черные» концерты, когда деньги кладут в карман, а белые! — заявила Анастасия изданию «МК».

По ее словам, основная сложность заключается в невозможности подтвердить стаж из-за пожара 2014 года, в котором сгорели все ее документы.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что у него очень скромные пенсионные выплаты. У певца много различных наград и регалий, за которые начисляются дополнительные средства.