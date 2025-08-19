«Мисс Палестина» впервые примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная»

Уроженка Рамаллы Надин Аюб станет первой женщиной, которая представит Палестину на конкурсе «Мисс Вселенная» в 2025 году. Об этом сообщает CNN.

© Соцсети

Организаторы конкурса отметили, что 27-летняя Аюб присоединится к участницам из более чем 130 стран в финале. Мероприятие запланировано на 21 ноября и пройдет в Бангкоке.

«Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать госпожу Аюб на сцене "Мисс Вселенной", где она будет с гордостью представлять Палестину», — сказал представитель конкурса.

Сама Аюб, комментируя свое участие в конкурсе, заявила, что это «большая честь» для нее.

Напомним, что Аюб получила титул «Мисс Палестина» в 2022 году. Она родилась в Рамалле, но сейчас проживает в Аммане и Дубае. Аюб является сертифицированным тренером по здоровому образу жизни с образованием в области литературы и психологии.