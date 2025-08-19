Известный рэпер назвал мерзавцами уехавших из России и похвалил Кадышеву

Рэпер Роман Чумаков, известный под псевдонимом Жиган, объяснил рост популярности Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой и других звезд 90-х тем, что люди в России «проснулись». Об этом он рассказал в интервью RTVI.

Жиган заявил, что уехавшие из РФ артисты уступили место тем, кто остался.

«Потому что люди проснулись, из страны уехали все мерзавцы, типа Моргенштерна (внесен Минюстом России в список иностранных агентов), Дани Милохина. На их место встали нормальные, правильные, патриотические песни про матушку-Россию», — сообщил Роман.

