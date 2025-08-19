Сергей Лазарев оскандалился в конце июля после выступления в Сочи. Исполнитель хита "Снег в океане" дал грандиозный концерт, но не все зрители оценили старания артиста.

Шоу раскритиковали из-за сомнительных танцев певца. Одна из зрительниц ужаснулась, увидев на сцене полуголых девушек и имитацию интима в исполнении Лазарева. Женщина привела на концерт девятилетнего внука, и никак не ожидала, что всегда приличный и максимально вежливый Сергей устроит на сцене эротические этюды.

"На сцене происходила вакханалия!" — возмущалась 63-летняя зрительница.

На артиста посыпался шквал критики. Поступила даже инициатива проверить, не нарушил ли Лазарев закон, устроив жаркие танцы в Сочи. Но певец на возмущения внимания не обращал. После выступления в курортном городе он вернулся в Москву и готовится к новым шоу. Сергей продолжает экспериментировать и даже согласился, чтобы его состарили до 70 лет.

Фото в гриме Лазарев опубликовал на своей странице в соцсети и ужаснул народ. 42-летнему артисту сделали седые пряди, состарили кожу. Сергей так вошел в образ старика, что даже чуть осунулся, а его взгляд потух. "Как вам дедуля?" — поинтересовался певец у поклонников.

Сам Лазарев считает, что седина и морщины ему к лицу. Артист отметил, что, если будет таким спортивным в старости, то это будет очень даже хорошо.