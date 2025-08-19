Что скрывает Ковальчук? Украинка шокировала признанием после секс-скандала в Дубае

© соцсети

Около месяца назад 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук, чудом выжившая после тяжелейшей травмы в Дубае, дала первое интервью журналистке Ксении Собчак. Ее рассказ о жестоком избиении, пытках потряс общественность. Однако уже спустя несколько недель сама Ковальчук начала опровергать свои же слова, признавшись во лжи. Что на самом деле произошло в ОАЭ? Кто виноват в трагедии? И кто на самом деле стал жертвой — Мария или репутация богатых, которых она обвинила?

Трагедия на трассе: как нашли Марию Ковальчук

19 марта 2025 года на одной из трасс в Дубае прохожие обнаружили изуродованную девушку в бессознательном состоянии. Ей оказалась 20-летняя Мария Ковальчук — молодая модель, ведущая публичный блог и зарабатывающая на эротических фото. У девушки были множественные переломы, включая позвоночник, а также ужасающая травма головы.

Медики диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, внутренние повреждения и переломы ног. Несмотря на критическое состояние, Мария выжила и уже через несколько недель пришла в сознание. После стабилизации состояния ее экстрадировали в Норвегию, где она проходит длительную реабилитацию. Там же, в инвалидной коляске, она дала первое интервью — Ксении Собчак.

Интервью, которое взорвало интернет

В эмоциональном и драматичном интервью Ксении Собчак Мария Ковальчук впервые заговорила о той ночи, которая навсегда изменила её жизнь. По её воспоминаниям, 19 марта она должна была вылететь в Таиланд — туда, где планировала отпраздновать своё 20-летие и начать съёмки новой фотосессии. Но всё пошло не по плану: девушка проспала утренний рейс, осталась в Дубае и, как она сама говорит, «в один миг потеряла контроль над реальностью».

Случайная встреча с 19-летним Артёмом Папазовым, сыном известного бизнесмена, казалась безобидной. Он предложил заглянуть в его люкс в одном из престижных отелей — якобы чтобы «перекусить, выпить шампанского и обсудить частный перелёт». Мария согласилась, не подозревая, что этот шаг станет началом кошмара.

В номере, по её словам, уже находились другие гости — дети состоятельных людей, живущих в ОАЭ. Среди них: 19-летняя Александра Мерцалова, дочь владельца медицинского холдинга, 16-летняя Милена Долганова — дочь предпринимателя Давида Долганова, а также 21-летний Максим Крашенников и 28-летний Александр Лаптинский, чьё имя до этого не фигурировало в светской хронике, но, по утверждению Ковальчук, сыграло ключевую роль в трагедии.

Изначально атмосфера была лёгкой, но вскоре, по словам Марии, всё изменилось. Парни, по её версии, начали употреблять алкоголь в сочетании с наркотиками — она слышала, как они передавали между собой пакетики с белым порошком. Атмосфера превратилась в токсичную, а затем — в агрессивную.

Что последовало дальше, Мария описывает как настоящую пытку: её били, душили, принуждали к унижениям, а девушки, которые сначала молчали, в какой-то момент начали подыгрывать обидчикам. Она пыталась сбежать, но дверь была заблокирована. По её словам, издевательства длились несколько часов.

Последнее, что она помнит — это резкая боль в голове, ощущение полёта и удар о твёрдую поверхность. Дальше — темнота. Очнулась она уже на обочине шоссе, изуродованная, без сознания, с переломанным телом. Кто и как вывез её туда — остаётся загадкой. Эту версию она повторила и в интервью, и в показаниях полиции, и в своих первых постах после пробуждения.

Но позже сама же начала сеять сомнения в собственной правдивости — и история приобрела ещё более мрачный, многогранный оттенок.

Кто виноват? Ответы «мучителей»

Обвинённые в жестоком преступлении молодые люди, которых Мария Ковальчук назвала своими мучителями, отказались молчать и начали защищать свою репутацию. Первым публично выступил Артём Папазов, которого девушка указала как организатора той роковой вечеринки. Он категорически отверг все обвинения, заявив, что история Ковальчук построена на преувеличениях и домыслах.

По его словам, видеозаписи с камер наблюдения отеля чётко фиксируют, как Мария покидает номер, спускается на лифте и проходит через холл в полном сознании и без признаков физического воздействия. Он подчеркнул, что после её ухода никто из гостей не покидал апартаменты.

По его версии, вечер прошёл в лёгкой атмосфере, но Мария в какой-то момент начала вести себя странно: говорила бессвязно, пыталась вылезти на перила балкона, кричала, что «всё кончено». По словам Артёма, он и его друзья пытались её успокоить, предлагали вызвать врача, но она отказалась и ушла сама — по их данным, в состоянии лёгкого опьянения и под воздействием запрещённых веществ.

Папазов также подчеркнул, что все участники вечеринки добровольно сдали анализы на алкоголь и наркотики сразу после инцидента — по их утверждению, результаты отрицательные.

Не менее резко отреагировала Александра Мерцалова — дочь владельца крупного медицинского центра. В интервью она назвала обвинения в свой адрес «абсолютной фантазией» и призвала общественность не поддаваться на эмоции.

«Информация недостоверная. Всё, что она говорит, полный бред. Я не причастна. Знаете, что бывает за клевету?! Но, видимо, она не боится. Я не знала, чем эта девушка занимается в Дубае. Если бы знала, то не познакомилась бы. Скажу одно: у нас есть все доказательства и факты, что никто ее и пальцем не трогал. <…> Захотела хайпа и бабок от моего отца, зная, что он богат»,— сказала она.

Ложь и признание Ковальчук

Через несколько недель после интервью с Собчак Мария сделала шокирующее заявление в своем блоге.

«Я решила сознаться, что в день происшествия в моей крови не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков. У меня есть документы, подтверждающие это. Ребята тоже утверждают, что в день происшествия у них взяли анализы на алкоголь и наркотики, но я более чем уверена, что официальные документы они приложить не смогут. О них даже речи не шло», — написала Ковальчук.

Это признание поставило под сомнение всю ее историю. Если она лгала о наркотиках, значит, возможно, лгала и о других деталях — включая избиение, пытки и сброс с высоты.

Альтернативная версия: падение с крана

Согласно данным, которые позже распространили обвиняемые, Мария сама оказалась на строительной площадке. Свидетели утверждают, что видели, как она в неадекватном состоянии карабкалась по строительному крану и упала с высоты. Это могло произойти как результат передозировки или психического расстройства.

Версия поддерживается и логикой: между моментом выхода из отеля и находкой на стройке прошло около пяти часов. За это время она могла добраться до объекта, особенно если двигалась пешком. Видеозаписи с камер отеля, по словам обвиняемых, не фиксируют никакого преследования.

Почему Мария изменила показания?

Многие задаются вопросом: зачем Ковальчук начала опровергать собственное интервью? Эксперты видят в этом несколько возможных причин. После выхода скандального разговора с Ксенией Собчак семьи тех, кого Мария обвинила в жестоком обращении, могли начать подготовку к судебным искам за клевету. Признание во лжи может быть попыткой смягчить юридические последствия и снизить риски уголовного преследования или крупных компенсаций.

В то же время нельзя исключать влияние тяжелой травмы на психику девушки. Перелом позвоночника, черепно-мозговая травма, операции и длительное лечение могли повлиять на её память и восприятие событий. Возможно, сразу после пробуждения она искренне верила в свою версию, но по мере восстановления и получения новых данных начала сомневаться в своих воспоминаниях.

Ещё один аспект — резкий рост популярности. После интервью аккаунт Марии Ковальчук взорвался: количество подписчиков увеличилось в разы, появились предложения о сотрудничестве, медиаинтерес не ослабевает. Некоторые считают, что она сознательно поддерживает ажиотаж вокруг своей истории, чтобы удерживать внимание аудитории. Её посты, в которых она то обвиняет, то оправдывает, то вновь намекает на угрозы, выглядят как часть стратегии поддержания хайпа.

Реабилитация и поддержка

Сейчас Мария проходит реабилитацию в Норвегии. В соцсетях она делится видео с тренировками, прогрессом и эмоциями. Удивительно, но уже сейчас она может вставать с коляски и делать первые шаги с помощью ходунков. Ее мать, Анна, сообщает, что врачи дают положительные прогнозы. Подписчики активно поддерживают девушку. Многие верят в ее историю, несмотря на противоречия.

Скандал без финала

На данный момент полиция ОАЭ не возбудила уголовное дело против молодых людей, обвиняемых Ковальчук. Следствие не нашло доказательств насильственных действий. В то же время Мария продолжает публиковать посты, в которых намекает на угрозы со стороны «мучителей».