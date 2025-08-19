Жена любовника Дибровой изменилась до неузнаваемости после скандала

Жена любовника Полины Дибровой тяжело переживает публичный скандал из-за измены супруга и последовавшего заявления о разводе. Елена Товстик изменилась до неузнаваемости, превратившись в уставшую и подавленную женщину без макияжа и красивых нарядов.

В Сети появились видеоролики, на которых Елена запечатлена в спортивных штанах, без укладки и косметики. Женщина отчаянно защищала имущество, которое уже бывший муж попытался вывезти из их дома.

Кроме того, Елена пожаловалась, что вместе с компьютером исчез и один из детей.

«Забрал моего 11-летнего сына за 10 мин до того, как я приехала домой. Я не знаю, где мои дети. Вывезли старшего сына со всеми его компьютерами. Я пять дней не вижу старшего сына», - приводит слова Товстик Woman.ru.

По ее словам, двое детей остались жить с отцом, теперь он забрал третьего и попытался вывезти дочь, однако девочку удалось отстоять.

«Вчера пытался вывести дочку, взять погулять. Но я препятствовала», — поделилась Елена Товстик.

Стоит отметить, что всего у пары шестеро детей, одному из которых уже исполнилось 18 лет.

Полина Диброва с любовником поселились по соседству с виллой Дмитрия Диброва

Адвокаты Елены и Романа уже написали встречные заявления друг на друга в правоохранительные органы. Мужчина обвинил бывшую жену в избиении и переломах ноги в двух местах.

Напомним, в СМИ появились сообщения о предстоящем разводе телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной. Причиной разрыва стала измена женщины с другом семьи Романом Тостиком.

Ранее в окружении Дибровых сообщили, что Полина и Елена были близкими подругами, однако не общались последние 10 лет. Причиной якобы стала зависть, так как у Полины всегда было много идей, стремлений, а круг интересов Елены был гораздо уже.