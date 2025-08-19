Пугачева пришла на юбилей к известному ведущему без приглашения

Уже три года Алла Пугачева с молодым супругом и детьми мотается по миру. После отъезда из России Примадонна первое время жила в Израиле, где давно неплохо устроились родственники мужа. Однако когда внезапно обострился палестино-израильский конфликт, а Пугачевой и ее семейству пришлось пережидать ракетную атаку в бомбоубежище, знаменитости отправились на Кипр. Дело в том, что там у Пугачевой и ее мужа есть элитная недвижимость. Дети пошли в местную школу в Лимассоле.

Однако недавно Алла вместе с родными прибыла в Латвию. Традиционно каждый год летом Примадонна несколько недель проводит в Юрмале. Говорят, местный климат как нельзя лучше подходит артистке, которая страдает от ряда хронических заболеваний.

Пугачевой предрекли возвращение в Россию в 2025 году

Вернется ли Примадонна в Россию, вопрос открытый. Вот, например, известный ведущий Владимир Березин с нетерпением ждет артистку.

"Я Аллочку жду всегда, потому что взрослел - а кто-то и рос! - на ее песнях. К тому же я такой взрослый дядька, что любовь и конъюнктуру давно не путаю. Вот как полюбил Пугачеву много лет назад, так и люблю до сих пор. У нас с ней были добрые товарищеские отношения, мы друг к другу хорошо относимся", - заявил Березин.

Он вспомнил, как несколько лет назад Алла Пугачева без приглашения пришла к нему на юбилей. Примадонна еще и отчитала его за то, что не позвал. Березин, впрочем, быстро нашелся с ответом.

"Алла, вас ждет каждый из тех, кто живет здесь, вам особое приглашение не нужно, вы входите в любой наш дом, как и в сердце, без приглашения", - сказал ведущий.

Березин при любой возможности старается защитить Пугачеву от критики и злобы некоторых людей, недовольных тем, что она оставила Россию.