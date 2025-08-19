Буланова планирует объединиться с Кадышевой

Певица Татьяна Буланова сообщила, что планирует объединиться с коллегой – Надеждой Кадышевой – для записи песни. Пока артистки не могут состыковаться из-за плотных графиков.

Об этом узнало издание «Абзац».

«Я не против дуэта с Надеждой. Единственный момент – у нас обеих очень загруженный график, поэтому мы просто не можем состыковаться. Но думаю, что, как только у нас все будет спокойнее, мы это сделаем», - сказала Буланова.

Похожий опыт у артистки уже был. В 2000-е годы она исполняла песню из репертуара Кадышевой в Кремле.

Сейчас обеих певиц накрыла вторая волна популярности. Кадышева и Буланова собирают многотысячные залы, а их треки вирусятся в Сети.

