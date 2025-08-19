Жена бросила внука Пугачевой в Америке. Как все рухнуло в один момент

После переезда в Америку внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков столкнулся с трудностями. Он потерял дом в результате сильных природных пожаров, а таланта оказалось недостаточно для построения успешной карьеры. В итоге любимая жена Преснякова-младшего решила вернуться на родину, оставив его в Америке.

В поисках лучшей жизни

Никита Пресняков покинул Россию в 2022 году. После отъезда знаменитой бабушки молодой человек решил тоже оставить родину и попытать удачу за границей. Только артист не учел одного нюанса: если в России он успел прославиться как актер и певец, то в Америке ему пришлось начинать все с нуля.

Кто такой «внук Пугачевой» там не знают, да и талант рыжеволосого парня оказался тривиальным и никому не нужным. Попытки заработать на каверах чуть не привели Преснякова-младшего к судебным тяжбам: не всем артистам понравилась идея музыканта. Затем Никита взял псевдоним Nick Pres и основал группу Neonica Project, но и с ней обрести славу не удалось.

Отдых Никиты Преснякова в ночном клубе породил новые слухи о разводе

Спустя некоторое время молодой человек начал заниматься производством рекламных роликов и клипов. Сначала дела шли хорошо, а потом он столкнулся с конкуренцией, и прибыль перестала течь рекой.

Продюсер Павел Рудченко провалы Преснякова-младшего объяснил просто: в России у молодого человека была поддержка и армия заочных фанатов. Многим было интересно, чего такого «выкинет» внук Примадонны. В Америке же его старания, как и он сам, никому неинтересны.

Без скандала не обошлось

Для русскоязычной публики в Америке Никита придумал «Ночь хитов нулевых». Он перепел известные песни конца прошлого века, но не учел, что у каждой композиции есть автор, разрешение которого необходимо для исполнения хита.

Так случилось с песней «На заре». Семья автора Олега Парастаева заявила, что композицию Пресняков взял без спроса.

Родственники автора заявили, что не против кавера, но согласование было необходимо.

Песня «Люби меня, люби» группы «Отпетые мошенники» тоже попала под «разнос». Только солист коллектива не стал предъявлять претензий к Преснякову-младшему, отметив, что оригинал круче любых каверов.

Несмотря на старания, больших денег внук Пугачевой за границей не заработал. В 2024 году стоимость билетов на его выступления варьировалась от 55 до 550 долларов. По американским меркам, это совсем недорого.

А через время обанкротилась компания артиста и его тестя «Нико Спорт». Партнер по бизнесу и вовсе затребовал от родственников 2,3 миллиона рублей.

Жена Преснякова

Компанией Никита управлял вместе с тестем, а вот по документам гендиректором числилась Алена Краснова, супруга музыканта.

Девушка младше мужа на шесть лет. В юности она получила образование в Лондоне и прославилась в соцсетях как модель и блогер.

Когда будущие супруги познакомились, Алене была всего 17 лет. Тогда Алла Пугачева подарила внуку дачу в Подмосковной Истре. Соседями начинающего музыканта как раз стали Красновы.

Сначала молодые люди просто общались, а затем их отношения переросли в романтическую связь.

В 2017 году 20-летняя Алёна вышла замуж за Преснякова-младшего. Торжество было пышным, и на него прошёл почти весь свет отечественного шоу-бизнеса.

Жизнь молодожёнов шла хорошо, пока Никита не решился на переезд.

Привыкшая к роскошной жизни Алена не была готова столкнуться с трудностями и проблемами. В итоге она уехала в Россию, оставив мужа один на один с проблемами.

Все-таки развод?

Продюсер Леонид Дзюник в одном из интервью отметил: Никита и Алена давно не живут вместе и оформили развод.

Первым опроверг новость певец Владимир Пресняков. Он заявил, что сын и невестка вместе уезжали в Россию, где отпраздновали годовщину свадьбы.

Затем высказался о ситуации и сам Никита. По словам молодого человека, они с женой «невероятно» любят друг друга, и о расставании речи не идёт.

«Все супер, вообще отлично! Я не знаю, откуда это высосано вообще. Откуда это все время берется?!» — заявил Пресняков-младший в соцсетях.

Сгоревший дом и конец помощи

После свадьбы Никита и Алена жили на широкую ногу. Паре помогали родственники, а Пугачева даже подарила внуку апартаменты в Лос-Анджелесе.

Однако вскоре все изменилось: лесные пожары лишили молодую семью жилья, а бабушка и вовсе пересела вместо удобного кресла на чемоданы, разрываясь на три страны. Мать артиста-неудачника чуть не попала под отмену и собирает теперь полупустые залы, а отец растит двоих маленьких сыновей. Вряд ли кто-то из них согласится тянуть 30-летнего нереализовавшегося родственника и его жену, непривыкшую к раю в шалаше.

Что предпримет звёздный мальчик — вопрос открытый. Вот только станет ли его любимая жена ждать разрешения всех трудностей или просто сменит деталь пазла, которая не позволяет жить припеваючи?