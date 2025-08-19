«Шейх» Волочковой прокомментировал выход в свет с балериной

Режиссер Аркади Маилян назвал спонтанным выход в костюме шейха с Анастасией Волочковой. Об этом сообщает Пятый канал.

На недавнем мероприятии балерина появилась на красной дорожке с «шейхом» и намекнула на скорую свадьбу. Как выяснилось, спутником Волочковой оказался режиссер Аркади. Он принял предложение Анастасии выйти к прессе, но не думал, что она устроит целое шоу. Теперь режиссер испытывает насмешки от коллег по индустрии.

«Я всегда мечтал о безграничной власти и гареме, но, честно говоря, даже не думал, что стану шейхом благодаря Анастасии. Коллеги, конечно, не упустили возможности позубоскалить. Теперь коллеги меня называют не иначе как «Ваше Высочество» и спрашивают, когда уже нефть подешевеет», — заявил он.

Режиссер назвал балерину «эпатажной» личностью и уточнил, что своим поступком она не хотела никого обидеть. По его словам, он вновь готов выйти в свет Волочковой, но, главное, чтобы артистка предупредила его о своих планах.

«Мне с Анастасией было интересно. Главное, чтобы в следующий раз она заранее предупредила о своих планах, чтобы я успел выучить пару фраз на арабском. Я думаю, коллеги относятся к ситуации с юмором. Все ждут, что она еще придумает. Шоу должно продолжаться!» — резюмировал он.

Ранее Анастасия Волочкова назвала себя лучшей женщиной в жизни Прохора Шаляпина при его «жене». Подробности читайте в этой новости.