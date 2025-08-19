«Новая точка отсчета»: вдова Владимира Левкина о ежедневной боли

Вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина Марина призналась, что все еще не отошла от потери мужа. Как сообщает News.ru, она призналась, что в некоторые моменты ей становится очень плохо, и она не знает, что делать с болью.

Напомним, что 57-летний Левкин ушел из жизни 17 ноября. Согласно медицинскому заключению, официальной причиной смерти артиста стала пневмония.

Марина рассказала, что не знает, почему она не «рухнула в первую секунду», когда узнала, что Владимира больше нет. Она всегда говорила супругу, что умрет в след за ним, однако у Левкиной откуда-то появилась «внутренняя сила не сойти с ума».

«Дочь вдруг спросила: "А знаешь, что для меня самое страшное? Не смерть, а отсутствие желания жить". Володя также умел одной фразой расставить все точки над "i". Ника этими словами меня настолько отрезвила, что стало стыдно за себя в этом плане. И эти ее слова, наверное, стали какой-то новой точкой отсчета моей новой жизни», — рассказала Левкина.

По словам Марины, время ее совершенно не лечит, а день рождения певца стал для нее домашним грустным праздникам. Справляться ей помогает быт — Левкина отметила, что это может быть банальным, но «надо жить, работать».