Блогера Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево за финансирование ФБК*

Блогера Никиту Ефремова задержали по прибытии из Турции в столичный аэропорт Шереметьево. Его подозревают в финансировании «Фонда борьбы с коррупцией»* (ФБК*). Об этом во вторник, 19 августа, сообщили в Telegram-канале Mash.

© Вечерняя Москва

— Блогера Никиту Ефремова задержали за финансирование запрещенного ФБК* в аэропорту Шереметьево по пути из Турции. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, — говорится в публикации.

Столичный суд избрал меру пресечения Ефремову.

Предпринимателю запретили определенные действия.

Блогер улетел в США после того, как в его магазинах обуви прошли обыски. Ефремова тогда обвинили в торговле подделками известных брендов.

В марте этого года стало известно, что счета компании ООО «Ефремов интернет» заблокировали за неуплату налогов, а второй бизнес блогера — ООО «Ефремов Групп» работает в убыток на 1,5 миллиона рублей.

*Признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен в России.