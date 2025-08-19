Семья Яниса Тиммы оспорит брачный контракт с Седоковой

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы оспорит брачный контракт с его бывшей супругой — российской певицей Анной Седоковой. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на адвоката семьи Маргариту Гаврилову.

«Мы планируем в сентябре обращаться в суд и оспорить брачный договор. Мы будем добиваться, чтобы его признали либо недействительным, либо ничтожным», — объяснила она.

Гаврилова обратила внимание на то, что если документ удастся оспорить, то могут быть пересмотрены и сделки, которые были совершены с участием этого брачного договора.

В этом случае, продолжила адвокат, с Седоковой будут взыскиваться долговые обязательства по проданным квартирам. Кроме того, певица будет обязана вернуть половину или полную стоимость недвижимости.

32-летнего спортсмена без признаков жизни нашли в Москве утром 17 декабря 2024 года. За неделю до этого Тимма и Седокова официально развелись.

Накануне Седокову вызвали на допрос в Ригу, чтобы выяснить детали кончины экс-супруга.