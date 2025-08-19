Родители Жанны Фриске не смогли добиться общения с внуком Платоном через суд

Родители Жанны Фриске не смогли добиться общения с внуком через суд. Об этом сообщает «Абзац».

В беседе с журналистами Владимир Фриске рассказал, что обращался в суд для установления порядка общения с внуком Платоном. В результате родителям Жанны выделили 1,5 часа в месяц на встречи с внуком, однако Дмитрий Шепелев препятствует этому.

«Мы обращались в суд, чтобы установить порядок общения с Платоном. Суд нам определил полтора часа в месяц на общение. А Шепелев постоянно придумывал, почему мы не можем увидеть внука: то он должен поехать на отдых, то болеет. Судебные приставы сказали мне, что ничего сделать не могут», — рассказал отец Фриске.

По словам Владимира, Дмитрий сдал ДНК-тест, чтобы подтвердить родство с Платоном. Он предположил, что Шепелев сомневается в своем отцовстве, и предложил ему вернуть им ребенка.

Сам Шепелев не комментировал высказывание Фриске.

