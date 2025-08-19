Седокова опубликовала провокационное фото

Певица Анна Седокова появилась на публике в комбинезоне с вырезами. Артистка опубликовала фото в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Анна Седокова позировала в черном облегающем комбинезоне с вырезами на груди и талии. При этом певица не стала надевать бюстгальтер. Поп-исполнительница была запечатлена с уложенными в локоны волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и помадой.

© Соцсети

На прошлой неделе знаменитость опубликовала в личном блоге фото и видео, где предстала в черном слитном купальнике с глубоким декольте и вырезами, который был украшен золотистыми кольцами. Анна Седокова также надела массивные солнцезащитные очки в тон. Поп-исполнительница была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без косметики на фоне водоема.

До этого Анна Седокова выложила кадры в бежевом обтягивающем платье. Артистка позировала с большим букетом цветов перед зеркалом. Знаменитость была запечатлена с уложенными в локоны волосами и макияжем с угольно-черными стрелками.