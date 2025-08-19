Ивлеева выступила с нескромным признанием

Настя Ивлеева как может восстанавливает репутацию после "голой" вечеринки, которая, по мнению многих коллег, стоила ей карьеры. Одна из самых успешных и востребованных блогеров и ведущих, девушка в одно мгновение потеряла статус, проекты, поклонников. Даже публичные извинения и соответствующие интервью не дали результата.

Однако Ивлеева не унывает. В связи с вынужденной паузой ведущая занялась своей личной жизнью. В конце прошлого года стало известно, что Настя вышла замуж. Ее избранником стал фермер, бизнесмен, ведущий Филипп Бегак. Благодаря супругу Настя Ивлеева запустила новое шоу "Чегеря", которое повествует о жизни молодой семьи на ферме.

Блогерша в восторге от хозяйства. Ее слабостью являются козы. Об этом она призналась в своем официальном телеграм-канале.

"Вы уж извините что о таком и в тг на сотни тысяч, но... Козы!!!!!! Я умираю... Самые лучшие животные в мире, ласковые, нежные, умные, любопытные, такие тактильные... Умираю 100 раз... Не могу жить без козы..." - выступила с нескромным признанием Ивлеева, не удержавшись от восторженного ругательства.

Несмотря на страшный скандал, сломанную карьеру и тотальную "отмену", ведущая начала все сначала и даже не боится затрагивать тему "голой" вечеринки при общении с поклонниками. Например, недавно она призналась, что после произошедшего в Москве у нее друзей не осталось. Однако Настя считает, что это к лучшему.