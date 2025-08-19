Предполагаемый любовник Полины Дибровой подарил ей особняк за 141 миллион рублей

По данным известного адвоката Кати Гордон, в личной жизни телеведущего Дмитрия Диброва произошли серьёзные изменения. Его супруга Полина уже несколько месяцев не живёт с ним вместе.

Как утверждает юрист, весной этого года Полина Диброва переехала в роскошный особняк, который подарил ей бизнесмен Роман Товстик. Стоимость двухэтажного дома в престижном посёлке Лапино составила 141 миллион рублей. Примечательно, что новое жильё находится неподалёку от прежнего семейного гнёздышка Дибровых.

Издание KP.RU провело собственное расследование и выяснило, что эта информация содержит неточности.

«Роман Товстик действительно купил дом на будущее в новом коттеджном поселке, но он пока еще не сдан. Сейчас они вместе с Полиной проживают на Рублевке в особняке по соседству с виллой Дмитрия Диброва, практически через забор. Этот дом им сдала общая знакомая несколько месяцев назад. Туда же приходят дети Полины на обед. Потом возвращаются к себе. Там все рядом. Но в будущем Роман и Полина планируют жить в другом месте», — сообщили изданию знакомые пары.

Сама Полина сейчас находится в Ростове, где живут её родственники. Она приехала, чтобы забрать детей с летнего отдыха. Интересно, что перед отъездом она появлялась в вечерней программе мужа и вела себя как обычно, даже предлагала ему чай.