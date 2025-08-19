35-летняя Нюша высказалась об ожиданиях от жизни

Нюша на праздновании своего дня рождения ответила на вопрос о том, так ли представляла свою жизнь в 35 лет. Звезда, как оказалось, предпочитает не загадывать несбыточное.

«Мне кажется, здесь есть такой опасный момент, который называется определённым ожиданием, когда ты много чего планируешь. То есть велика вероятность в чём-то разочароваться», — объяснила она.

По словам артистки, она предпочитает сосредотачиваться на благодарности за то, что уже имеет.

«Мне кажется, самое классное — быть благодарной за то, что у тебя есть здесь и сейчас, и всё время быть чуть-чуть лучше, чем ты был вчера», — добавила певица.

