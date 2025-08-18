Лазарева* заявила, что испытывает страх перед будущим

Телеведущая Татьяна Лазарева призналась, что испытывает страх перед будущим. Об этом она заявила в ролике у себя на YouTube-канале, передает «Комсомольская правда».

Лазарева пожелала всем россиянами, чтобы у них была «возможность быть свободными». По ее мнению, она и другие эмигранты имеют более широкие представления о свободе, чем те, кто проживает в РФ.

«Меня пугает эта расширяющаяся пропасть между теми, кто уехал, и кто остался. Ну ничего. Шагнем», — добавила ведущая.

Также она поделилась мнением об ударах ВСУ по территории России. По словам Лазаревой, ее слова о радости за атаки Украины в интервью журналистку Вадиму Радионову в 2023 году были искренними.

*включена в список иноагентов и перечень террористов и экстремистов