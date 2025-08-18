Священник объяснил, почему Киркорова преследуют беды

Иерей Лукьянов посоветовал Киркорову исповедоваться, чтобы избавиться от неудач. Об этом сообщает NEWS.ru.

© Passion.ru

Иерей, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов рассказал, как Филиппу Киркорову избавиться от проблем в жизни. По его словам, певцу следует сходить в церковь.

«Он должен принести личное покаяние, если он этого еще не сделал, потому что это естественно, если человек ошибается, оступается, он должен примириться с Богом. Исповедь у священника, конечно, это обязательно. Такие грехи обязательно должны быть исповедованы», — заявил он.

Лукьянов вспомнил о случае, когда певец танцевал на кресте во время своих выступлений. Тогда артист подвергся критике со стороны православных — его призывали отменить. Киркорову пришлось приносить публичные извинения.

Ранее мы писали о том, что 58-летний певец Филипп Киркоров обратился за помощью к врачам для похудения.