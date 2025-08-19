У Светланы Лободы появился малыш

В России Светлана Лобода имела оглушительный успех. Одно время ее даже называли наследницей Аллы Пугачевой. Однако после начала российской спецоперации Светлана Лобода покинула страну и перебралась на Родину. Впрочем, там она надолго не задержалась. В настоящее время певица гастролирует по европейским странам. При этом артистка продолжает записывать песни на русском языке.

А на днях Лобода побывала в Казахстане. Певица выступила в Уральске в рамках музыкального фестиваля My Fest. Артистка опубликовала в своем официальном телеграм-канале несколько фотографий с мероприятия и объявила радостную новость. Теперь у Светланы появился малыш.

Дело в том, что прямо на сцену к Лободе привели на поводке щенка.

"Мне подарили АЛАБАЯ!!!!!" - объявила счастливая исполнительница.

На одном из снимков Светлана запечатлена вместе с новым домашним питомцем.

© соцсети

Ранее Светлану Лободу предупредили российские правоохранители. "На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации", - сообщили в правоохранительных органах. Почему конкретно Светлану Лободу могут не пустить в Россию, точно неизвестно.