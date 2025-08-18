Вдова Баталова потеряла зрение из-за преступников

Танцовщица Гитана Леонтенко, вдова народного артиста СССР Алексея Баталова, рассказала о том, что лишилась зрения из-за действий злоумышленников. По ее словам, теперь она даже не может посмотреть телевизор.

— Мне эти сволочи подсыпали что-то, и я лишилась зрения. Только слышу. Не знаю, что подсыпали, — передает слова Леонтенко Telegram-канал News.ru.

Роль Гоги в уже ставшем культовым фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» словно притягивала к себе неприятности. Сперва возникли трудности с поиском подходящего актера на главную роль, а потом и вовсе неприятности настигли выбранного актера. Баталов, которому и досталась вышеупомянутая роль, попал в кинокартину случайно.

Баталов относился к числу актеров с магическим обаянием. О нем «Вечерняя Москва» вспоминала с режиссерам-постановщиком Малого театра Андреем Житинкиным, для которого разговор об Алексее Владимировиче — в удовольствие.

Баталов скончался ночью 15 июня 2017 года в одной из столичных больниц. В медучреждении он лежал около пяти месяцев после того, как сломал шейку бедра. Актер ушел из жизни во сне.