«Прыгал, орал, визжал»: Стас Пьеха откровенно рассказал о своей проблеме

Певец Стас Пьеха пожаловался на проблемы со сном. Как сообщает Starhit, в социальных сетях он признался, что когда пытается уснуть, то его сосуды, суставы и связи «натягиваются как тетива».

Пьеха признался, что в последнее время в его жизни очень много сомнологов и специалистов по урегулированию сна. Однако они говорят артисту, что ему «просто надо научиться спать».

«Ребята, вот я только что работал на площади, был День города в Нижнем Новгороде, пришли несколько тысяч человек. Я максимально пытался не испортить этот праздник, а дополнить его собой — прыгал, орал, визжал, травмировал копчик. И куда теперь мне девать это эмоциональное возбуждение?! Как мне изжить из себя эти фейерверки? Как мне убить эйфорию?», — задался вопросом музыкант.

Пьеху поддержала певица Алла Пугачева. Она призвала артиста «ни о чем не думать», однако ее совет не поддержали другие подписчики. По их словам, полностью отключить сознание могут лишь индийские йоги. Другие читатели успокоили Пьеху, заявив, что у него все будет хорошо, поблагодарив его за выступления и творчество.