Алла Пугачева дала Стасу Пьехе совет, как наладить сон

45-летний Стас Пьеха, на днях пожаловавшийся на проблемы со здоровьем, получил мудрый и емкий совет от Аллы Пугачевой. Примадонна прониклась ситуацией молодого коллеги и сочла нужным озвучить свой взгляд на проблему.

Напомним, Пьеха сетовал на чрезмерное эмоциональное возбуждение после концертов, которое мешает ему нормально отдыхать по ночам. На недавнем выступлении в Нижнем Новогороде артист настолько хотел выложиться на все сто, впечатлить зрителей, что умудрился травмировать копчик. О каком безмятежном сне можно говорить после подобных перфомансов, вопрошал Стас подписчиков в соцсети.

Под публикацией появился комментарий от опытной в делах гастрольных Аллы Борисовны.

«Ни о чем не думай», — написала она Пьехе большими буквами.

Певец ничего не ответил Пугачевой, зато его фолловеры отреагировали на совет довольно бурно: «Это просто нереально! Вы так можете? Наверное, только индийские йоги могут отключать свое сознание», «Мы всегда с вами».

Недавно супруг покинувшей Россию артистки, Максим Галкин* получил травму в ДТП в Латвии. Комик* передвигался на велосипеде по проезжей части, по всем правилам, когда с второстепенной дороги выехала легковушка, задев юмориста*. Галкину* разрезало артерию и сухожилия на руке, однако отменять запланированные концерты тот не стал. Вышел на сцену в специальной повязке, которую наложили местные врачи.

*Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.