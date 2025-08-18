Сябитова поделилась о том, каких женщин не стоит брать в жены

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова рассказала мужчинам о том, каких женщин не стоит брать в жены. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

— Вся многонациональная житейская мудрость гласит о том, что дело не в том, кого «брать», а в том, кого обходить стороной. Поэтому Сократ предупреждал мужчин о том, что выбор жены, это лотерея. Или радость, или мудрость, — написала Сябитова.

Также она обозначила, что еще одна проблема у мужчин в том, что они ищут не спутницу для жизни, а «успокоительное», женщину, которая не будет вызывать беспокойство. Однако такая возлюбленная не способна поддержать в тяжелое время, сказано в сообщении.

Ранее телесваха назвала причину, по которой певица и телеведущая Ольга Бузова до сих пор одна. Артистка была замужем один раз, ее супругом был футболист Дмитрий Тарасов, но в 2016 году они развелись после четырех лет брака. До сих пор девушка не смогла найти вторую половину.

Также сваха посоветовала актрисе Паулине Андреевой не вступать в серьезные отношения в ближайшее время. Такой совет связан с разводом артистки с режиссером Федором Бондарчуком.