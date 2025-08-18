Анна Седокова снялась в шоу после смерти Яниса Тиммы ради 250 тысяч рублей

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова после смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы вновь стала активно сниматься в телевизионных шоу. Певица стала героиней реалити ради приза в 250 тысяч рублей.

По сценарию, Седокова вместе с другими участниками должна была спрятаться от ведущего Дмитрия Журавлева. В одном из выпусков артистка не нашла ничего лучше, как затаиться за дверью в заброшенном много лет назад пионерлагере.

«Лежу на какой-то ледяной штуке. Мне выдали стельки для согрева, но я их вообще не чувствую. Скоро почки скажут мне, что я сумасшедшая», — приводит переживания Седоковой StarHit.

В другом выпуске Анна отправилась в Оман, где она притворялась старинным музейным экспонатом и мечтала о кондиционере из-за невыносимой жары.

В шоу «Прятки» вместе с Седоковой также приняли участие футболист Артем Дзюба, певец Прохор Шаляпин, блогер Аня Покров, бывший зять экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу Алексей Столяров, актриса Эвелина Бледанс и другие звезды шоу-бизнеса.

Ранее в Латвии возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы. Анну Седокову собираются вызвать на допрос. Если же она не явится на встречу с правоохранителями, то ей могут закрыть въезд в ЕС.