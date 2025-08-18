42-летняя певица Сати Казанова подтвердила, что находится в секте

42-летняя певица Сати Казанова отреагировала на сообщение в соцсетях, в котором написали, что она входит в секту, но добрую. Артистка ответила на это, что находится в «максимально доброй» секте.

Исполнительница приняла участие в фестивале «День Индии». Она призналась, что «горячо любит эту непостижимую культуру». Сати наградили за вклад в развитие йоги, она присутствовала на вручении как представитель.

«Бхакти Йога – непостижимая и высшая йога. Она для тех, кто наигрался в нарядные коврики и лосины в обтяжку. Бывает, сидит человек, ничего не делает часами, а внутри совершает великое путешествие и стяжает благодать. Это то, о чем Кришна так загадочно упоминает в Бхагават Гите: бездействие в действии и действие в бездействии».

Казанова является поклонницей йоги и медитативных практик. Певица проводит духовные занятия, совмещает их со съемкой клипов, концертами и семейной жизнью.

Ранее она рассказывала о ссоре с мужем в ашраме. Конфликт возник из-за разногласий по поводу болезни дочери.