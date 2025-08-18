«Абсолютный релакс»: Юлия Волкова показала кадры отпуска в Крыму

После официального воссоединения и концерта в Ялте 19 июля солистка дуэта «Тату» Юлия Волкова решила остаться на отдых в Крыму. Звезда поделилась свежими фотографиями с отпуска на своей странице в социальных сетях.

Сначала певица в черном купальнике прокатилась на шикарной белоснежной яхте в Балаклавской бухте. Затем артистка остановилась в роскошном ялтинском отеле у моря. Там звезда устроила небольшую фотосессию для поклонников. Певица попозировала в бикини оливкового цвета с тонким поясом на талии. Свой образ Юлия дополнила шелковым платком на голове, солнцезащитными очками и вместительной плетеной сумкой. Об этом сообщает издание Thevoicemag.ru.

«Абсолютный релакс», — прокомментировала отдых Волкова.

Компанию Юлии на отдыхе в Ялте составили ее дети: 20-летняя Виктория и 17-летний Самир. Виктория родилась в союзе певицы с ее телохранителем Павлом Сидоровым, а Самир — от сына бизнесмена Парвиза Ясинова.

