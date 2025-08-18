Полина Диброва с любовником поселились по соседству с виллой Дмитрия Диброва

Лера Букина

Юрист Екатерина Гордон, которая представляет интересы Елены Товстик, бывшей жены нового возлюбленного Полины Дибровой, сделала очередное заявление. Юрист рассказала, что 50-летний олигарх купил дом, где они с Полиной уже якобы проживают, передает kp.ru.

Как отмечается, стоимость особняка составляет свыше 140 млн рублей. Однако, как удалось выяснить изданию, информация не совсем соответствует действительности. Роман Товстик действительно купил дом на будущее в новом коттеджном поселке, но он пока еще не сдан, сообщили изданию в окружении пары.

Уточняется, что сейчас они вместе с Дибровой проживают на Рублевке в особняке по соседству с виллой Дмитрия Диброва, практически через забор. Этот дом им сдала общая знакомая несколько месяцев назад.

«Туда же приходят дети Полины на обед. Потом возвращаются к себе. Там все рядом. Но в будущем Роман и Полина планируют жить в другом месте», — подчеркнули собеседники издания.

Напомним, что несколько недель назад стало известно, что 65-летний Дмитрий и 36-летняя Полина Дибровы разводятся спустя 16 лет брака. У пары трое детей.