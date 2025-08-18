Тяжелый рок, свадьба с гитаристом и скандалы: как живет Катя IOWA

Катя Иванчикова в поисках славы меняла города и музыкальные стили, однако в 2014 году смогла взорвать шоу-бизнес альбомом Export. В день ее 38-летния Starhit вспомнил, какой путь прошла вокалистка Iowa и как смогла построить и успешную карьеру, и счастливую семью.

Из Чаусов в Петербург

Екатерина Иванчикова родилась 18 августа 1987 года в небольшом городе Чаусы в Белоруссии. Ее отец работал механизатором, а мама — воспитательницей. Семья жила бедно, а любовь родителей не пережила бытовой неустроенности и ссор. В результате Катю с сестрой, по сути, воспитала мама. Женщина поддерживала все начинания дочки: в пять записала на танцы, а после Иванчикова сама пошла в музыкальную и художественную школы. Занятия академическим пением раскрыли диапазон девочки, и она начала участвовать в различных конкурсах.

Впоследствии Екатерина поступила на факультет филологии и журналистики. Юность была непростой: девушке не хватало денег на жилье и еду, а отец, который к тому моменту поселился в Минске с новой женщиной, отказался приютить дочку. Однако Иванчикова не отчаивалась и не только училась, но и посвящала время творчеству.

Знаменитое прозвище IOWA она получила, когда подружилась с рок-тусовкой и стала петь гроулом — в честь альбома американской группы Slipknot. Уже позже она узнала настоящий смысл названия пластинки: не в честь штата Айова, а от аббревиатуры Idiots Always Walk Around — «Идиоты ходят по кругу».

«Мы постоянно повторяем свои ошибки — мне нравится значение моего прозвища», — поясняла Катя.

Ранее творчество артистки отличалось от того, что она стала выпускать позже: Катя тяготела к депрессивным текстам. Все изменилось после создания группы с гитаристом Леонидом Терещенко и барабанщиком Василием Булановым. После года гастролей по Белоруссии коллектив переехал в Петербург, который вдохновил их, а тексты Иванчиковой стали более светлыми и легкими.

«Люблю все смешивать, сочетать. Нравится фолк с джазом, рок с попом и хип-хопом. Рамок и правил в музыке нет. Мне нравится, когда читают рэп в классических костюмах, когда умело соединяют соул и рок, как, например, делает Джон Ньюман и Stromae. Вот и мне хотелось все смешать», — делилась артистка.

На поиск собственного пути к группы ушло несколько лет. Хоть их песни звучали на радио, сами музыканты продолжали работать на заводе — им нужны были деньги на аренду жилья. Прорыв случился после клипа «Мама». Видео быстро набрало первый миллион просмотров, а группу позвали на «Новую волну». Вскоре синглы IOWA стали звучать в сериалах.

Через некоторое время коллектив представил дебютный альбом Export, где прозвучала знаменитая «Маршрутка». Трек номинировали на «Лучшую песню», а группа попала в категорию «Прорыв года» на Премии МУЗ-ТВ 2015 года. Хоть победить не удалось, вскоре музыканты дали сольные концерты в «Крокусе» и в Минске, презентовала новые хиты «Бьет бит» и «Мои стихи, твоя гитара».

После вышел альбом Import, а следом — «#людимаяки» и «Кассиопея». Каждая пластинка являлась автобиографичной, а последняя еще и отражала изменения в семейном статусе Екатерины.

История любви

Иванчикова никогда не скрывала, что юношеское творчество было мрачным из-за первой любви. По слухам, парень не понимал стремления Екатерины к славе и роман закончился. Однако страдания продлились не долго — вокалистка познакомилась с Леонидом Терещенко, которого в могилевской рок-тусовке знали все. Гитарист записывал музыку с группой Capren Dies и хотел уехать в США, но остался в Белоруссии из-за проблем с документами. Тогда судьба свела его с артисткой, которая запала ему в душу с первого взгляда.

Екатерина на фоне сложных отношений с отцом не доверяла мужчинам и постоянно сомневалась, нужна ли она Терещенко. Иванчикова признавалась, что Леонид терпеливо ждал, пока она расслабится.

«Все время казалось, что я должна заслужить любовь, быть хорошей девочкой, угождать и ни в чем не отказывать. Потом поняла, что для каждого из нас самый главный человек — он сам. Если мы будем счастливыми, излучать энергию спокойствия, людям будет хорошо с нами и не нужно будет никого удерживать», — говорила певица.

Пара создала не только успешную группу, но и семью. В 2012 году Екатерина и Леонид расписались, в 2016 году венчались, а в октябре 2022 года заявили, что ждут ребенка. В марте 2023 года Иванчикова родила сына Льва. Тогда же вышел альбом «Кассиопея».

«Это переводится как "мать, кормящая звездным млеком всю Вселенную". И тут случилось полное совпадение. Я писала этот альбом, когда узнала о своей беременности. Как в созвездии «Кассиопея» шесть главных звезд, так и в альбоме — шесть главных для меня песен», — рассказывала вокалистка.

Критика нарядов

Еще на заре карьеры Иванчикова тяготела к необычным нарядам и прическам. Несколько лет назад фэшн-эксперт Карина Нигай называла Екатерину одной из самых стильных персон российского шоу-биза.

«У меня есть классная подруга — Таня Вельвет, стилист. И она мне достает такие вещи, которых нет больше ни у кого. Например, модели, которые выпускницы академий создают в качестве дипломных проектов. Делаем с ними съемку, после чего все спрашивают: где такое купить? Мы говорим: это в единственном экземпляре сделала такая-то гениальная девочка. Еще мы нашли несколько потрясающих конструкторов в Санкт-Петербурге, а также дизайнера, который работает с 3D-печатью. Очень люблю поддерживать молодые таланты и российские бренды», — рассказывала после этого артистка.

Однако выходы Екатерины в свет не всегда нравились фанатам. Например, вскоре после рождения сына вокалистка вышла в свет в наряде из ниток — его посчитали слишком открытым. В 2024 году Иванчикова появилась на VK Fest в синем латексном костюме со встроенными ножками, которые позволили присесть прямо на красной дорожке.

«Этот костюм, как признание — да, я сегодня будто неуместный стул, который поставили не туда. Неловко, неудобно, туфли жмут, все на тебя смотрят. Признать, принять, что это одна из моих сторон, посмеяться над ситуацией и над собой… и вдруг поймешь, что все не так плохо», — поясняла Иванчикова метафору позднее.

Скандальным стал и наряд телесного цвета с выпуклыми карманами, который артистка выбрала для выступления на День защиты детей в Великом Новгороде. Некоторые пользователи Сети сравнили его с мужскими гениталиями. Екатерине пришлось объяснять, что каркас всего лишь служил отсылкой ко временам Ренессанса, подчеркивая, что реакция — не более, чем сиюминутные эмоции.