Сын Децла и дочь Глюкозы: кто принял участие в шоу «Выживалити. Наследники»

Александр Котлеткин
Антоний Киселев, сын легендарного рэпера Децла, пошел по стопам отца и даже начал копировать его стиль. 
© Соцсети
Молодой артист выступает под псевдонимом Juzeppe Junior. 
© Соцсети
Григорий Валуев не только имеет внушительные внешние данные, но и прошел через суровую армейскую подготовку. 
© Соцсети
И хотя сын Николая Валуева далек от шоу-бизнеса, навыки, которые он получил в Суворовском училище, наверняка пригодятся на необитаемом острове. 
© Соцсети

Дочка певицы Глюкозы Лидия Чистякова развивает музыкальную карьеру под псевдонимом Рэй. 
© Соцсети
Участие в телешоу девушка сравнила с бесплатным отпуском на юге. 
© Соцсети
Дочка руководителя «Хора Турецкого» Михаила Турецкого Эммануэль строит музыкальную карьеру.  
© Соцсети
Критики отмечают не только вокальный талант девушки, но и ее трудолюбие. 
© Соцсети
Василий Рыбин — сын участника группы «Дюна» Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой. 
© Соцсети

Молодой человек играет в рок-группе, а также владеет собственной музыкальной школой.  
© Соцсети
Дочка певицы Славы Александра Морозова не в первый раз снимается в популярных шоу на телевидении. 
© Соцсети
Девушка не любит проигрывать и способна выдержать любые испытания. 
© Соцсети
Александр Филин — сын бывшего художественного руководителя Большого театра Сергея Филина и балерины Марии Прорвич. 
© Соцсети
Несмотря на юный возраст он успел заявить о себе в таких проектах, как «Голос» и «Фабрика звезд». 
© Соцсети

Хотя шоу еще не вышло в эфир, дочка Даны Борисовой Полина призналась поклонникам, что в один из дней на площадке у нее случился нервный срыв. Причиной стали суровые условия жизни в лагере.  
© Пресс-служба телеканала «Пятница»
© Соцсети

На телеканале «Пятница» стартует шоу «Выживалити. Наследники», где главными героями станут дети российских звезд. Молодые люди, с малых лет привыкшие жить в роскоши и комфорте, отправятся на необитаемый остров в Таиланде, чтобы испытать себя в суровых условиях. По словам продюсеров проекта, наследников селебрити ждут серьезные испытания, которые придется преодолевать без поддержки звездных родственников. Возможно, впервые в жизни им предстоит самим обустроить жильё, лично добыть еду, и что самое главное, научиться работать в команде и контролировать свои эмоции.

Кто примет участие в шоу — в галерее «Рамблера».

