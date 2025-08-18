Сын Децла и дочь Глюкозы: кто принял участие в шоу «Выживалити. Наследники»

На телеканале «Пятница» стартует шоу «Выживалити. Наследники», где главными героями станут дети российских звезд. Молодые люди, с малых лет привыкшие жить в роскоши и комфорте, отправятся на необитаемый остров в Таиланде, чтобы испытать себя в суровых условиях. По словам продюсеров проекта, наследников селебрити ждут серьезные испытания, которые придется преодолевать без поддержки звездных родственников. Возможно, впервые в жизни им предстоит самим обустроить жильё, лично добыть еду, и что самое главное, научиться работать в команде и контролировать свои эмоции.

