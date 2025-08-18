Названа общая сумма всей недвижимости Ренаты Литвиновой

Актриса и режиссер Рената Литвинова давно покинула Россию, но за ней по-прежнему числится внушительный список элитной недвижимости.

© Московский Комсомолец

Так, за свою карьеру Литвинова сумела обзавестись квартирой на Патриарших прудах в Москве, загородным домом в Переделкино, апартаментами с видом на Эйфелеву башню, виллой в Испании, а также особняком в Швейцарии, который достался ей в подарок от поклонника.

В свою очередь, специалист по недвижимости Марк Гершкович в беседе с "Абзацем" решил оценить стоимость всей недвижимости Литвиновой.

"Квартира на Патриарших прудах в Москве сейчас стоит более 150 миллионов рублей. Дом в Переделкине – не менее 110 миллионов", — отметил эксперт.

Он также уточнил, что цена квартиры в Париже начинается с 1,4 млн евро, особняк в Швейцарии — не менее 1,35 млн евро.

Последние годы Литвинова живет во Франции вместе с певицей Земфирой* (признана иноагентом). Именно в Париже актриса проводит большую часть времени, наслаждаясь светской жизнью.

*внесена в список физлиц-иноагентов