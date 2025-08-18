«Постеснялся бы говорить, что его побили»: Ираклий пристыдил Гребенщикова

Ираклий заявил, что избитый им Гребенщиков мог бы и не жаловаться на побои. Об этом он рассказал в беседе с НСН.

Ираклий Пирцхалава, который напал на музыканта Михаила Гребенщикова 13 июня из-за конфликта, заявил, что пострадавший коллега получил незначительные травмы и мог бы не обращаться в полицию.

«Если бы с Гребенщиковым что-то случилось, я бы себя грыз, у меня начинаются грузинские крокодильи слезы потом. Слава Богу, он живой и здоровый, ничего у него не сломано, но я на его месте вообще постеснялся бы говорить, что его побили», — рассказал он.

При этом артист признает свою вину и согласен с назначенным административным наказанием в виде штрафа.

«Я из тех людей, которые любят закрывать конфликты, но поведение товарища потерпевшего не позволило этого сделать. Поэтому все по закону, я принимаю административное правонарушение, я заплатил штраф. Мне есть о чем задуматься, так как кулаками не рекомендую решать вопросы», — добавил он.

Напомним, конфликт между звездами произошел из-за недовольства Ираклия судейством во время спортивного матча. После того, как его высказывания услышал стоящий рядом Михаил Гребенщиков, он пытался пошутить над коллегой, но в ответ получил несколько ударов.

