Со знаменитого сатирика Семена Альтова требуют огромную сумму

С известного сатирика Семена Альтова требуют взыскать порядка 13 миллионов рублей. Разбирательства начались из-за проекта реконструкции Лиговского банно-прачечного комбината в Санкт-Петербурге, сообщает SHOT.

Как уточняется, в 2021 году Альтов стал владельцем Лиговского банно-прачечного комбината, построенного в стиле авангарда в 1934 году. Ранее это предприятие принадлежало Юрию Молчанову, который занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, и его партнеру. Альтов планирует превратить здание в арт-пространство с концертным залом. В этом ему помогают его супруга Лариса и сын Павел, который имеет опыт в сфере бизнеса.

«Альтовы решили сделать проект в компании "М.Г. Прайват Реконстракшн". Год назад обратились к ним. По словам главы компании, свою работу они выполнили, но при закрытии контракта с семьей артиста произошел конфликт, который не удалось решить. Теперь на Альтова и его семью подают в суд, требуя с сатирика 12,8 миллиона рублей», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Восьмая заповедь» из Волгограда, которое специализируется на защите авторских прав фотографов. Суд постановил взыскать с ООО «Едимдома.ру», принадлежащего актрисе Юлии Высоцкой и занимающегося кулинарным интернет-проектом, 20 тысяч рублей.