Певца Шарлота отправили в колонию общего режима

Центральный райсуд Тольятти удовлетворил ходатайство прокуратуры о переводе певца Эдуарда Шарлота из колонии-поселения в исправительную колонию общего режима.

Решение приняли после представления администрации колонии и с учетом мнения прокурора, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Самарской области.

Шарлот во время отбывания наказания неоднократно нарушал режимные требования и подстрекал других осужденных к отрицательному поведению. За свою дисциплинарную ответственность он был подвергнут взысканиям несколько раз.

В конце 2024 года суд признал певца виновным в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Прокуратура требовала пересмотреть приговор, считая его слишком мягким, и направить дело на повторное рассмотрение.

Апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил приговор без изменений.

В апреле Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга.