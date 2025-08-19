Дочь Пескова показала фото в бикини

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова показала фото в купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя блогерша предстала на размещенном кадре, купаясь в море у скалы. При этом она надела крошечное розовое бикини, включавшее в себя топ с треугольными чашками и тонкими бретелями.

© Соцсети

Также девушка позировала в солнцезащитных очках и с распущенными волосами.

