Адвокат певицы Анны Седоковой Маргарита Гаврилова сообщила, что артистку должны вызвать на допрос в Латвию по делу о смерти баскетболиста Яниса Тиммы.

По словам защитницы, если артистка не приедет, то ей могут закрыть въезд в ЕС.

RT неоднократно пытался получить комментарий Седоковой или её представителей, но запросы остаются без ответа: сторона певицы игнорирует вопросы о деле по доведению баскетболиста до самоубийства.

В начале августа в Латвии начали доследственную проверку по заявлению семьи Яниса Тиммы.

Гаврилова ранее назвала «кабальным» брачный договор спортсмена с Седоковой.